МО РФ сообщило о поражении танкистами района дислокации ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве отметили, что огнем экипажей были поражены украинские блиндажи с личным составом и сети ходов сообщений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ мотострелкового полка Центральной группировки ВС РФ поразили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе Торского участка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки "Центр" уничтожили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе Торского участка в зоне СВО. Скрытно переместившись на закрытую огневую позицию, три боевых машины провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели. Беглым огнем 125-мм гладкоствольных пушек танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района" - говорится в сообщении.

Уточняется, что огнем танковых экипажей были поражены украинские блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла.

Т-80БВМ - последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Его поставки в ВС РФ начались в 2019 году. Оснащается газотурбинным двигателем, в отличие от многих других отечественных боевых машин, на которые ставятся дизельные силовые установки. Газотурбинный двигатель на Т-80БВМ доработан, имеет мощность 1 250 л. с. и разгоняет машину до 70 км/ч.