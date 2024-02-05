Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

В концерне "Калашников" сообщили, что это улучшит качество и точность стрельбы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО "Концерн "Калашников" получила новый оптический прицел российского производства: АО "Новосибирский приборостроительный завод" (НПЗ) представил изделие 1П97, которое успешно прошло государственные испытания. Оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток", - сообщили там.

Как отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, прицел 1П97 введен в состав винтовки, межведомственная комиссия утвердила конструкторскую документацию на него для ведения серийного производства. "Есть уверенность, что новый оптический прицел улучшит качество и точность стрельбы из СВЧ в реальных боевых условиях", - подчеркнул он.