В Минобороны РФ сообщили о поражении склада авиабоеприпасов ВСУ

По данным ведомства, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живую силу и технику в 107 районах. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сообщении.