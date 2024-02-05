Под Калининградом экипажи Су-24 авиации Балтфлота отрабатывают бомбоштурмовые удары

Всего в решении задач маневров задействованы порядка 10 самолетов и свыше 50 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка десяти фронтовых бомбардировщиков морской авиации Балтийского флота задействованы в начавшихся в Калининградской области учениях, на которых отрабатывается нанесение бомбоштурмовых ударов по объектам и живой силе "противника", сообщила пресс-служба флота.

"В ходе летно-тактического учения авиасоединения морской авиации флота летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24 отрабатываются тактические приемы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, военно-промышленных объектов, а также обеспечение огневой поддержки подразделений армейского корпуса Балтийского флота в условиях современного общевойскового боя", - говорится в сообщении.

При выполнении учебных задач летчики отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя с "неприятелем" в небе, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов.

"В общей сложности экипажам самолетов Су-24 предстоит поразить более 30 различных мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, а также выполнить бомбометание по учебным целям", - уточнила пресс-служба.

Всего в решении задач маневров задействованы порядка 10 самолетов и свыше 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.