Самолеты Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Продолжительность полета составила около девяти часов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - отметили там.

Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.