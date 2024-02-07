МО РФ заявило, что потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 290 военных

В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30,уничтожен склад боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 290 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"[На донецком направлении] подразделения Южной группировки войск также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 13 автомобилей", - сообщили там.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.