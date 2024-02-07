Фрегат Севфлота "Адмирал Касатонов" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Расчет артиллерийской установки А-192 поразил морские мишенные позиции, сообщили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет артиллерийской установки А-192 поразил морские мишенные позиции. Также были выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2020 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и одного из самых продолжительных дальних походов, который длился более 420 суток.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты "Циркон".