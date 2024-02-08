В Минобороны РФ рассказали о работе начальника медпункта Мингажева в зоне СВО

Благодаря действиям старшего лейтенанта удалось спасти жизни более 500 российских военных, пояснили в ведомстве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Действия начальника медицинского пункта старшего лейтенанта Рустема Мингажева позволили сохранить жизни более 500 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник медицинского пункта старший лейтенант Рустем Мингажев в составе медицинского пункта полка неоднократно под непрерывным огнем противника оказывал медицинскую помощь раненым российским военнослужащим. <...> Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества старшего лейтенанта Рустема Мингажева позволили сохранить жизни более 500 российских военнослужащих", - отметили там.

Как уточнили в Минобороны, Мингажев организовывал и участвовал в обустройстве мест укрытия раненых на поле боя, оказывал медицинскую помощь под ракетно-артиллерийскими обстрелами. Также он проводил эвакуацию военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно было оказать медпомощь на месте, санитарными вертолетами и автомобилями.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о действиях рядового Олега Волкова, который в составе подразделения российских мотострелков выполнял задачу по охране и обороне стратегического рубежа вблизи одного из населенных пунктов. Он заметил дрон противника, приближающийся к позициям российских войск, во время проведения фортификационных работ.

"Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, Олег дал команду о прекращении инженерных работ и укрытии личного состава подразделения в блиндажах. Рядовой Волков одним из первых открыл прицельный огонь по вражескому дрону. Точным огнем рядового Олега Волкова барражирующий боеприпас противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск", - заключили в МО РФ.