МО РФ рассказало о работе саперов на участках местных жителей на купянском направлении

Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ объектов гражданской инфраструктуры остается много неразорвавшихся боеприпасов, требующих утилизации, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Военные инженеры общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ регулярно проводят разминирование от неразорвавшихся снарядов приусадебных участков и сельхозугодий на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий. На данном [купянском] направлении саперы общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели гуманитарное разминирование очередных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ объектов гражданской инфраструктуры остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, требующих утилизации. "Военнослужащие производили разминирование при помощи переносных индукционных миноискателей ИМП-С2, миноискателей глубинных МГ-1И и переносных искателей проводных линий ПИПЛ. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте накладным зарядом", - добавили в военном ведомстве.