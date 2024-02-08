Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за прошедшие сутки составили более 155 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики.