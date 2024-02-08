МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 4 пикапа, а также гаубица М777 производства США", - отмечается в сообщении.