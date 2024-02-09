Шойгу обратил внимание командиров Западной группировки на необходимость активной разведки

Как считает министр, нужно действовать на опережение

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров Западной группировки войск на необходимости активнее вести разведку на всю глубину обороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение", - рассказали в ведомстве.

Министр на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.