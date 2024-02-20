Командующий Балтфлотом вручил награды отличившимся в ходе СВО военнослужащим

Медали получили более 10 военных из числа офицерского, сержантского и рядового состава

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Командующий Балтийским флотом (БФ) вице-адмирал Владимир Воробьев вручил государственные награды группе военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба флота.

"Церемония награждения военнослужащих, проявивших героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач в ходе специальной военной операции, состоялась на заседание военного совета Балтийского флота в штабе флота в Калининграде", - говорится в сообщении.

Наград указом президента России удостоены более 10 военных из числа офицерского, сержантского и рядового состава. Они получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством", медали Суворова, Жукова, Нестерова. Вице-адмирал Воробьев выразил благодарность награжденным за мужество и отвагу, самоотверженный ратный труд, безупречное исполнение воинского долга, отметили в пресс-службе.

На заседании военного совета БФ было сообщено также, что по итогам 2023 года в книгу рекордов Вооруженных сил РФ внесено несколько достижений в боевой подготовке воинских коллективов Балтийского флота. В соответствии с указаниями главкома Военно-морского флота России командующий БФ вручил представителям воинских частей сертификаты книги рекордов, которых они удостоены за передовые разработки и инновации.