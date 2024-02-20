Шойгу заявил, что следует ожидать новой активности Киева к очередному "Рамштайну"

Министр обороны РФ назвал попытки ВСУ закрепиться в Крынках "дорогой в один конец"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следует ожидать новой активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте к очередной встрече в формате "Рамштайн" или иному мероприятию, где будет решаться вопрос выделения средств Киеву. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

Министр назвал попытки ВСУ закрепиться в Крынках "дорогой в один конец". "Понятно, к чему это делается - приурочивается к разным датам. Либо к "Рамштайну" начинается какая-то активность, когда они там собираются и обсуждают, либо принятие бюджета и распределение средств Пентагона на помощь Украине. <…> Сейчас видимо надо ждать очередной активности либо к "Рамштайну", либо, ну, вот сейчас был Мюнхен", - сказал Шойгу.