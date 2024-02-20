Время нахождения на огневых позициях "Солнцепеков" сократили до минимума

По словам командира экипажа ТОС-1А "Солнцепек" с позывным Дракон, наибольшую опасность для боевой машины представляют дроны-камикадзе

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Экипажи "Солнцепеков" с начала СВО сократили время нахождения на огневых позициях до минимума, при этом увеличив скорость развертки в два раза, сообщил ТАСС командир экипажа ТОС-1А "Солнцепек" с позывным Дракон.

"Дали команду, приехал, выполнил приказ, а вот на позициях мы сейчас по минимуму находимся. Сложнее, конечно, потому что нет особо времени думать. Но мы уже все до автоматизма выработали", - сказал он, добавив, что временные показатели нахождения на позициях в настоящее время "очень сжатые".

По словам бойца, скорость работы экипажей увеличилась "в два, а то и в три раза по сравнению с началом СВО". "Раньше мы могли выехать заблаговременно, отбить цель и отбить ориентиры, подождать, когда поднимется птица (БПЛА - прим. ТАСС), чтобы скоординировали [огонь по позициями противника]. Сейчас на это времени вообще нет. Нужно учесть множество факторов, в том числе время подъезда, чтобы на месте огневых позиций мы вообще не стояли", - сказал он.

Наибольшую опасность представляют дроны-камикадзе. За день предпринимается по две-три попытки атаковать боевую машину. На помощь приходят охранные отряды, которые оперативно сажают или сбивают БПЛА противника. "Опасно в любом случае, но для нас главное - отработать. Мы понимаем, что парни там находятся на штурме и без нашей поддержки продвижение может затормозить. Плюсом помогает воинская смекалка. Подробности не могу раскрыть, но некоторые методы борьбы с беспилотниками мы придумали", - отметил боец.

Также командир огнеметной системы добавил, что ВСУ на северском направлении продолжают окапываться и укреплять позиции. Как прикрытия используют промышленные предприятия и жилую застройку. "Они закопались там основательно, но мы выбьем их постепенно. Выполняем все поставленные задачи. Особенно активно сейчас работают наши подразделения на северском направлении. Там много важных высот. С этих позиций можно контролировать пути снабжения", - подчеркнул Дракон. Кроме того, фиксируется переброска техники и живой силы противника со стороны Павлограда через Красноармейск в Дружковку и Константиновку.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" предназначена также для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах оборонительного и наступательного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.