Принимавший участие в освобождении населенного пункта танкист с позывным Белый отметил, что эта жертва ВСУ была напрасной

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины пожертвовало элитными подразделениями при выходе из Авдеевки, и эта жертва была напрасной, сообщил ТАСС танкист, принимавший участие в освобождении населенного пункта, с позывным Белый.

"Украинское командование пожертвовало своим элитным подразделением "Азов" (запрещен в РФ - прим. ТАСС), чтобы остальные выходили. Это было неправильно, они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе освобождения Авдеевки танкисты с закрытых позиций точечно обрабатывали укрепления и дома, в которых находились украинские военные, в то время как российские войска заходили им в тыл. "Мы их просто зажали, у них не оставалось выхода. Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда", - сказал военнослужащий.

Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии.