Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России в ходе СВО

По словам президента, самоотверженным ратным трудом они "доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства"

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции.

"Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

Обращаясь к бойцам, Путин указал, что самоотверженным ратным трудом они "доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства". "Эти традиции формировались столетиями нашими великими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества. Мы гордимся их свершениями и победами, а их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии", - подчеркнул президент.