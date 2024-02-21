Северо-Кавказский округ Росгвардии удостоился ордена Жукова

В торжественной церемонии в Грозном также принял участие глава региона Рамзан Кадыров и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка

ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил орден Жукова, которого удостоился Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии РФ за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач спецоперации. От лица округа награду получил его командующий генерал-полковник Сергей Захаров.

В торжественной церемонии в Грозном также принял участие глава региона Рамзан Кадыров и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, передает корреспондент ТАСС.

"Это событие, безусловно, символизирует глубокую историческую преемственность, поскольку нынешние бойцы и командиры Росгвардии демонстрируют примеры исключительной ратной доблести. Вместе с тем награждение Северо-Кавказского округа орденом Жукова объективно свидетельствует о его особой роли в структуре войск национальной гвардии, а также в системе обеспечения государственной и общественной безопасности России", - отметил Золотов.

В ходе поездки в Чеченскую Республику он также вручил государственные награды бойцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, и принял участие в открытии нового корпуса детского сада "Звездочка" на территории грозненского соединения Росгвардии. Дошкольное учреждение позволит с 1 марта дополнительно принять 240 детей, практически закрыв имеющуюся очередь.

Орден Жукова - государственная награда, к которой могут быть представлены командующие и высшие офицеры, а также воинские части, соединения и другие формирования.