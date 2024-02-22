Песков: бойцы СВО делают все, чтобы Донбасс был в безопасности

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что в Луганске уже кипит жизнь

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции делают все для того, чтобы сначала минимизировать, а потом и полностью исключить опасность для Донбасса и Новороссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

Он упомянул об этом, рассказывая о своих впечатлениях от посещения Луганска. Песков обратил внимание, что в городе уже кипит жизнь.

"Понятно, что сейчас, пока еще эта война не кончилась, будут определенные проблемы, будет висеть определенная опасность. Но все, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить", - добавил представитель Кремля.