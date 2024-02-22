В войска поставили новую партию модернизированных БМП-1АМ "Басурманин"

В Ростехе отметили, что в результате модернизации машины улучшили свои боевые возможности, стали подвижнее как на земле, так и в воде

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 "Басурманин", сообщили в пресс-службе.

"Рубцовский машиностроительный завод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ "Басурманин". Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин", - сказали там.

Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, каждая БМП выполнила минимум 70 выстрелов из 30-мм пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета.

В Ростехе подчеркнули, что в результате модернизации машины улучшили свои боевые возможности, стали подвижнее как на земле, так и в воде.

БМП-1 - советская боевая машина пехоты, первая в мире техника подобного класса. Создана под руководством конструктора Павла Исакова на Челябинском тракторном заводе им. В.И. Ленина. Согласно изначальной концепции, должна была исполнять функции обычного бронетранспортера, но при этом обладать более мощным оружием и более крепкой броней. Первый образец БМП-1 был построен в 1966 году на Челябинском тракторном заводе, а всего с 1966 по 1983 год советская оборонная промышленность выпустила около 20 тыс. боевых машин пехоты первого образца.