Минобороны РФ заявило, что средства ПВО сбили 95 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, также уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили переоборудованную под ударную ракету ЗРК С-200 и 95 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области.