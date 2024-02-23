В Минобороны РФ рассказали о сержанте, по наводке которого был уничтожен танк Leopard

Экипаж танка российского военнослужащего поразил несколько боевых машин и часть живой силы противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ сообщило о действиях командира танка младшего сержанта Владимира Цацулина, который обнаружил танк Leopard и помог его уничтожить.

"Младший сержант Владимир Цацулин, действуя в составе подразделения, выполнял задачи по прикрытию действий танкового взвода при штурме опорного пункта боевиков. В бою, действуя решительно и отважно, Владимир обнаружил танк Leopard, изготовившийся для ведения огня. Мгновенно оценив ситуацию, младший сержант Цацулин дал команду наводчику-оператору на его уничтожение. Прицельным выстрелом танк врага был уничтожен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, продолжая вести бой, экипаж танка Цацулина уничтожил несколько боевых машин и часть живой силы обороняющихся боевиков.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о рядовом Виталии Стрельце, который обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных сил.

"Противник, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций, атаковал район расположения российской БТГр с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты аппаратуры связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, осознавая, что подвергается смертельной опасности, Виталий Стрелец выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению", - отметили в Минобороны РФ, добавив, что, находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, Стрелец оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену поврежденных элементов, после чего заново настроил станцию.