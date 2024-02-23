Отличившиеся в ходе СВО военные инженерных войск получили боевые награды

Военнослужащих удостоили наград за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий наградил боевыми наградами отличившихся в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции (СВО) военнослужащих инженерных войск и поздравил их с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В одном из базовых районов в зоне проведения СВО военнослужащим инженерных подразделений за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции были вручены очередные государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест четвертой степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Жукова, Суворова, "За спасение погибавших". Среди ведомственных наград бойцам вручили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За разминирование", - говорится в распространенном сообщении.

Некоторые из военных инженеров были удостоены сразу нескольких государственных и ведомственных наград.

В завершении торжественного мероприятия Ставицкий поздравил саперов с Днем защитника Отечества и поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

В Минобороны РФ напомнили, что инженерные войска надежно защищают подступы к позициям российских сил. "Саперы создают преграды везде, где бы противник ни попытался атаковать. Во многом благодаря этому многочисленные попытки боевиков продвинуться вперед на купянском направлении не принесли успеха. А теперь и перемещения по собственным позициям для украинских сил становятся не безопасны", - отметили в оборонном ведомстве.