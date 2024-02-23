МО РФ показало боевую работу САУ "Акация"

На авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили технику и живую силу ВСУ, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" 400-го самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил гусеничную технику, а также скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После получения координат цели от подразделения разведки, ведущего беспрерывное наблюдение с воздуха за перемещениями подразделений ВСУ при помощи БПЛА, расчет самоходной установки выполнил наведение орудия, после чего совершил серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными снарядами. Средствами объективного контроля было зафиксировано точное попадание и уничтожение гусеничной техники противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ напомнили, что 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация" предназначена для подавления и уничтожения живой силы и боевой техники противника. В основной боекомплект САУ входят осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды. Также "Акация" способна вести огонь и специальными боеприпасами - для нее разработаны корректируемые снаряды "Сантиметр" и "Краснополь" с лазерной системой самонаведения.