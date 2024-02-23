МО РФ сообщило об уничтожении техники ВСУ возле Часова Яра в ДНР

Противник также понес потери в живой силе, добавили в ведомстве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии из состава группировки войск "Юг" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - автомобиль с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель. Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что в ходе боевой работы российских десантников противник потерял значительную часть личного состава.

Кроме того, подразделения БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, располагавшийся в одном из зданий.

"После выполнения боевой задачи во избежание обнаружения и ответного поражения огнем противника расчеты ударных беспилотников "крылатой пехоты" оперативно сменили свои позиции", - добавили в военном ведомстве.