МО РФ сообщило, что десантно-штурмовой взвод сутки удерживал опорный пункт ВСУ

Командир взвода с позывным Беркут сообщил, что захватить его оказалось проще, чем удерживать

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Командир десантно-штурмового взвода с позывным Беркут рассказал, как со своими боевыми товарищами захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины и сутки удерживал его. За свои действия в бою военнослужащий был удостоен ордена Мужества, сообщили в Минобороны РФ.

"Награду мне дали за управление личным составом, сохранение их жизни и здоровья при штурме опорного пункта противника, а также за отражение контратаки противника и удержание опорного пункта сутки и более", - сказал Беркут на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам бойца, штурм опорного пункта прошел легко, так как заблаговременно была произведена разведка и грамотно было спланировано наступление. "Противник, не ожидая нас, буквально начал убегать с окопов. Захвачена была их радиостанция, слушали их радиопереговоры, поэтому знали, что противник планирует", - сообщил боец.

Беркут добавил, что удерживать опорный пункт было сложно из-за большого количества украинских дронов. "Мешали проводить эвакуацию личного состава, проводить ротацию, поэтому пришлось удерживать опорный пункт имеющими силами сутки. Ближе к вечеру противник попытался контратаковать наши позиции, но успешно был нами отбит", - заключил военнослужащий.