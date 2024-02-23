Шойгу в штабе объединенной группировки войск вручил госнаграды участникам СВО

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с получением наград

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации, сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. За проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали "За отвагу" и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.

Министр поздравил военнослужащих с получением наград. "Уверен, награды не последние, - отметил Шойгу. - Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами".

В Минобороны РФ добавили, что после завершения церемонии Шойгу вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили с Днем защитника Отечества военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.