По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигмы, при помощи ударных беспилотников "Ланцет" поразили четыре артиллерийских орудия противника

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военные российской группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов, в том числе: пять "Лелека-100", три "Фурии" и "Валькирия", - сказал он на видео в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, добавил Бигма, при помощи ударных беспилотников "Ланцет" группировка уничтожила четыре артиллерийских орудия противника: буксируемые гаубицы М198 и М777 производства США, самоходную пушку "Гиацинт-С" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".