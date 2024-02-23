МО РФ: российские военные отразили 25 контратак ВСУ за неделю на купянском направлении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, также было отражено 25 контратак противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Чугуновка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери противника составили свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.