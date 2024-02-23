МО РФ: ВСУ на херсонском направлении за неделю потеряли более 460 военных

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за неделю потеряли более 460 военных, пять танков, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве, добавив, что также отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

По данным министерства, на херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области.