МО РФ: ВС РФ отразили 12 контратак ВСУ за неделю на донецком направлении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Войска РФ за неделю на донецком направлении освободили населенный пункт Победа и заняли более выгодные рубежи, также отражены 12 контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи. В районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в министерстве.