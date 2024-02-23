МО РФ: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины, предприятиям ОПК, арсеналам и складам горючего, аэродромной инфраструктуре, местам расположения сил ВСУ и иностранных наемников, все объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

"В период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего. Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.