Бойцам СВО отправили первую партию тюменских беспилотников

Губернатор Александр Моор также отметил, что региону поступило предложение изготовить учебный комплект БПЛА для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из Тюменской области получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса, произведенных в регионе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня осмотрел новейшую разработку тюменских специалистов для применения в зоне СВО. FPV-дроны местного производства оснащены мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 км. Но самое главное - наши инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов. Тюменские воины скоро получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что общественный спецпредставитель по вопросам СВО Николай Савченко предложил изготовить учебный комплект беспилотников для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. "Важно, что опыт СВО дал нашим военным огромный пласт ценной информации, которую уже сейчас смогут осваивать будущие защитники отечества. Поддержал эту идею", - добавил он.