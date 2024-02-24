МО РФ рассказало о создании в частях группировки "Центр" подразделений БПЛА

Об этом доложил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Подразделения разведывательных и ударных беспилотников созданы во всех частях группировки войск "Центр", доложил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу в ходе визита министра в штаб группировки.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - сообщили в ведомстве.