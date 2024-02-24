Шойгу назвал автомат Калашникова лучшим и считает, что всему миру это понятно

Замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин отметил, что Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации сталкиваются в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки в зону СВО заявил, что автомат Калашников - лучший и это понятно всему миру.

Замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин представил Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации сталкиваются в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом. Шойгу ответил: "Всему миру понятно, что лучший автомат - это "Калашников". Нет, все равно лезут".