По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, на полях специальной военной операции на Украине "сошлись в прямом столкновении российская и западная военные школы"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при планировании контрнаступления летом 2023 года использовать стратегию и тактику Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в своей статье специально для ТАСС.

"Планирование наступательной операции ВСУ лета 2023 года осуществлялось под руководством и при непосредственном участии офицеров и генералов стран НАТО. Широко использовалось моделирование боевых действий с применением компьютерных моделей и методик, используемых в органах военного управления НАТО. Таким образом, стратегия и тактика ведения летнего наступления ВСУ были фактически натовскими", - сказал специалист.

По словам Сивкова, на полях специальной военной операции на Украине "сошлись в прямом столкновении российская и западная военные школы".

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.