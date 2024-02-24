Эксперт отметил высокую эффективность системы ПВО РФ во время контрнаступления ВСУ

Как добавил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, при отражении наступления Вооруженных сил Украины летом 2023 года российская армия активно использовала различные виды беспилотников

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года продемонстрировала высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в своей статье специально для ТАСС.

"Исключительно высокую эффективность продемонстрировала российская система ПВО, созданная в зоне СВО, которая смогла уничтожить 1 062 реактивных снаряда РСЗО, управляемых бомб, оперативно-тактических и крылатых ракет, что составило 87% от их общего числа примененных противником", - отметил специалист.

Сивков добавил, что при отражении наступления ВСУ прошлым летом российская армия активно использовала различные виды беспилотников, существенно превосходя в этом отношении ВСУ. "Только барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" и FPV-дронов было использовано, соответственно, 1 200 и 4 400 штук", - сказал он.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.