Эксперт: ВСУ и НАТО не удалась ставка на БПЛА при контрнаступлении в 2023 году

Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что в воздухе превосходство России оставалось неоспоримым

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Североатлантический альянс неудачно поставили на использование беспилотников при украинской наступательной операции летом 2023 года, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в своей статье специально для ТАСС.

"Если обратиться к известному опыту применения войск США и НАТО в вооруженных конфликтах и войнах предшествующих десятилетий, то можно убедиться, что главным и практически единственным ключевым условием ввода в сражение их группировок сухопутных войск является завоевание господства в воздухе. Но в воздухе превосходство России оставалось неоспоримым. Видимо, командование ВСУ и их натовские кураторы делали ставку на беспилотную авиацию. Но и в этой области им не удалось достигнуть превосходства", - отметил Сивков.

Как отметил эксперт, в то время как по канонам западной военной школы для преодоления глубокоэшелонированной системы обороны наступающая сторона должна располагать возможностями по вскрытию оперативного построения войск обороняющейся группировки и их поражения на всю глубину обороны с выдачей необходимых целеуказаний, с завоеванием наступающей стороной хотя бы ограниченного по времени оперативного превосходства в воздухе, "украинской армии предстояло наступать на мощную российскую глубокоэшелонированную оборону фактически без существенной авиационной поддержки". "Если не считать БПЛА в подавляющем большинстве малого размера с небольшим радиусом действия и малой боевой нагрузкой, - продолжил специалист. - В этих условиях, следуя их собственному западному опыту, шансов на успех наступающая сторона не имеет. На что они рассчитывали? Очевидно, на факторы невоенного, политического характера".

Еще одной особенностью наступательной операции ВСУ "Цитадель-2.0" аналитик назвал ее широкую рекламу, в рамках которой достаточно точно назывались цели этой операции и место ее проведения, а также состав привлекаемых сил и средств. "Не вполне ясным было только время ее начала. Но это можно было прогнозировать с достаточно высокой точностью, исходя из анализа политических событий на Западе и Украине, - уточнил Сивков. - Эффективно работала и наша стратегическая, оперативная и тактическая разведка всех видов. Поэтому рассчитывать командованию ВСУ на какую-либо оперативную внезапность не приходилось".

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.