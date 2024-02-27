В Минобороны РФ рассказали, как младший сержант Кац сдержал наступление ВСУ

Также в ведомстве отметили подвиг ефрейтора Сергея Лизаркина, который под минометным обстрелом подвозил имущество для российских связистов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Младший сержант Кац в составе пулеметного расчета прицельным огнем сковал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдержав тем самым их наступление. Об этом рассказали в Минобороны России.

Пулеметный расчет выполнял задачу по удержанию занятых позиций. Украинские военные, пытаясь прорвать оборону российских войск, предприняли попытку наступления в зоне ответственности подразделения.

"Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. Действуя мужественно и героически, Илья прицельным огнем из пулемета сковал действия националистов, нанеся большой урон их живой силе, сдержав тем самым наступление. Смелые и решительные действия, а также точная стрельба младшего сержанта Кац позволили сорвать наступление боевиков", - сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили подвиг ефрейтора Сергея Лизаркина, который в должности водителя-электрика взвода связи выполнял задачи по подвозу имущества для российских связистов, действующих на одном из тактических направлений в зоне СВО.

"В ходе выполнения очередной задачи Сергей, осуществляя подвоз материальных средств на передовые позиции, подвергся минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Автомобиль, которым управлял ефрейтор Лизаркин, получил повреждения и потерял ход. Понимая важность доставки военного имущества подразделениям, отражающим наступление противника, Сергей, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии в кратчайшие сроки сумел восстановить работоспособность транспортного средства и доставить груз в назначенный район", - добавили в Минобороны.

Благодаря своевременно доставленным материальным средствам подразделения российских войск продолжили успешно выполнять боевые задачи, заключили в военном ведомстве.