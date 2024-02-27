В Подмосковье колонна комплексов "Ярс" совершает марш для подготовки к параду Победы

Механики-водители соединения прошли занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения для допуска к участию в мероприятии, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации - города Тейково Ивановской области. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7", - сказали в военном ведомстве.

В ходе подготовки к параду Победы на Красной площади в январе - феврале в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), добавили в Минобороны. Комиссия командования РВСН и Владимирского ракетного объединения после приема зачетов по специальной подготовке и вождению на автодроме пусковых установок ПГРК "Ярс" в колонне приняла решение о допуске военнослужащих к участию в мероприятии.

"Пройдя сложный этап подготовки, механики-водители готовы к совершению многокилометрового марша в населенный пункт Алабино, где после прибытия приступят к тренировке. На технике ракетного комплекса проведено техническое обслуживание, проверены узлы и агрегаты, набрана максимальная готовность к совершению марша. Выражаю уверенность, что личный состав ракетного полка с честью и достоинством справится с поставленной задачей. Все механики-водители готовы, техника обслужена, готова к совершению марша", - отметил заместитель командира полка Тейковского соединения Николай Голубев.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М". Разработана коллективом Московского института теплотехники под руководством генконструктора Юрия Соломонова.