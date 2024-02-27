Шойгу: ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц вооружения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.