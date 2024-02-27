МО РФ назвало общие потери ВСУ за сутки на донецком направлении

Они превысили 420 военных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили более 420 военных, также они потеряли два бронетранспортера и несколько единиц артиллерийской техники, в том числе иностранной, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу L119 производства Великобритании", - сообщили там.