Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 69 украинских беспилотников

Также уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 69 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - сообщили в ведомстве.