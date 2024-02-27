МО РФ заявило об отражении трех контратак 118-й мехбригады ВСУ в районе Работина

ВС РФ на херсонском направлении заняли более выгодные позиции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские войска отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по его данным, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 2 автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".