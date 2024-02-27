В МО РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Белгородской областью

Как заявили в ведомстве, попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 16:30 мск

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 16:30 мск.