Российский боец рассказал, что ВС РФ закрепились в освобожденном поселке Ласточкино

При уходе ВСУ применяли по населенному пункту запрещенные фосфорные боеприпасы, добавил военнослужащий

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские войска закрепились в освобожденном поселке Ласточкино и продолжают вести наступательные действия. Об этом сообщил заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Енисей.

"Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. <...> Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами", - сообщил Енисей, видеоинтервью которого распространило Минобороны России.

Он отметил, что при уходе противник применял по населенному пункту запрещенные фосфорные боеприпасы. "Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам. Фосфорные боеприпасы они очень часто и активно применяют по нам, хотя запрещены эти боеприпасы Женевской конвенцией", - сказал военнослужащий.

Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от украинских войск поселка. Оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата зафиксировал бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины, оставляющих позиции под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр". "Населенный пункт находится под полным контролем военнослужащих Вооруженных сил России", - отметили в оборонном ведомстве.