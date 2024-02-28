ИЭМЗ "Купол" рассказал о модернизации ЗРК "Тор"

У комплекса увеличатся боевые и эксплуатационные возможности, сообщил директор завода Фанил Зиятдинов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") работает над глубокой модернизацией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства "Тор". Как сообщил генеральный директор ИЭМЗ Фанил Зиятдинов, перспективный ЗРК малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности.

"Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1". Ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

Он добавил, что в 2024 году "Купол" "продолжит сохранять набранный темп и создавать заделы на будущее, запланирован двукратный рост инвестиций в техперевооружение и НИОКР".

ЗРК "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. Новейшей версией ЗРК является "Тор-М2КМ".