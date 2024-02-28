Российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников

По данным Минобороны РФ, также сбили три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 99 украинских беспилотников, а также три снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сообщили в ведомстве.