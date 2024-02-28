ВС РФ за сутки улучшили тактическое положение на купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что потери противника составили до 145 военнослужащих

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении, Вооруженные сили Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 145 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - заключили в военном ведомстве