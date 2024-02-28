МО РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов, ГСМ и беспилотников ВСУ

ВС РФ уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения украинского ЗРК С-300

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), склад хранения и изготовления БПЛА, а также радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131-м районе", - говорится в сообщении.